Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что шансы на заключение соглашения с Ираном есть, если в Тегеране осознают отсутствие других хороших альтернатив.

«У нас есть стойкое ощущение: если мы сможем убедить Иран, что мы находимся в точке перелома, без иных альтернатив для иранцев, кроме новых смертей и разрушений, то есть возможность для соглашения. Если его заключат, это будет замечательно для Ирана, всего региона, всего мира», — сказал он на заседании Кабинета министров.

Со своей стороны шеф Пентагона Пит Хегсет, говоря о переговорах с Ираном, заявил, что американские военные, ожидая конца конфликта, «проводят свой собственный переговорный процесс, применяя для этого бомбы».