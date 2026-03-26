Иран атаковал беспилотниками порт Хайфы, места базирования кораблей ВМС Израиля и топливные резервуары. Об этом сообщает иранский телеканал SNN со ссылкой на военную пресс-службу.

«Нанесены удары беспилотниками по ряду чувствительных и жизненно важных объектов сионистского режима в стратегическом порту Хайфа», — говорится в заявлении.

Кроме того, атакованы центр по производству и ремонту различных типов кораблей Израиля в Восточном Средиземноморье, а также крупные топливные резервуары для истребителей в порту Хайфы.