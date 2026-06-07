Движение по мосту через реку Атачай полностью восстановлено после недавнего схода селя, что временно затруднило транспортное сообщение на участке дороги Баладжа Хамия.

По данным Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, сильные потоки воды ранее размыли подъездную часть моста, что создало препятствия для движения транспорта.

После инцидента на место были оперативно направлены сотрудники агентства и специализированная техника. Также был организован временный альтернативный маршрут.

В результате проведённых восстановительных работ движение по мосту возобновлено в полном объёме.

В настоящее время на участке продолжаются восстановительные, укрепительные и профилактические мероприятия для предотвращения возможных последствий повторных паводков.