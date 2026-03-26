Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан, а также ряд стран за помощь иранским паломникам, оказавшимся за рубежом после начала войны на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил государственному телевидению Ирана.

Глава МИД Ирана, в частности, поблагодарил Турцию, Азербайджан, Армению, Афганистан и Саудовскую Аравию «за помощь иранским паломникам, оказавшимся за границей во время конфликта с США и Израилем».

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.