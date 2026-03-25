Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что его страна отдала приоритет дипломатическим усилиям для урегулирования конфликта на Украине, а также призывает к остановке войны США и Израиля с Ираном.

«Мы отдали приоритет дипломатическим усилиям для достижению справедливого и прочного мира между Украиной и Россией путем переговоров, основанных на международном праве и Уставе ООН. Продолжающиеся конфликты в Украине и на Ближнем Востоке еще раз напоминают нам о том, что глобальная взаимосвязь страдает при геополитических конфликтах. Мы сталкиваемся со значительными региональными и международными вызовами, которые окажут долгосрочное влияние на будущее нашего континента и всего мира», — сказал Куртулмуш, выступая на межпарламентской конференции в Хорватии, передает ТАСС.

Он также «призвал к прекращению американо-израильской войны против Ирана, которая наносит серьезный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре в Иране и в странах Персидского залива, а также нарушает морское сообщение в Ормузском проливе».

«Мы не можем оставаться равнодушными и к гуманитарной трагедии, разворачивающейся на Ближнем Востоке. Гуманитарная катастрофа в Судане, война в Украине, геноцид в Газе и война, развязанная против Ирана Израилем и США, наглядно демонстрируют не просто кризис, а глубокий крах международного порядка после Второй мировой войны. Нынешняя реальность отражает системный кризис, в котором беззаконие стало нормой, власть заменила верховенство права, а международные механизмы стали в значительной степени неэффективными», — указал спикер турецкого парламента.

Он добавил, что произошли серьезные изменения в системе применения общих для всех стран правил и норм. «Нынешние события нельзя считать временным явлением. Международная система претерпевает глубокую трансформацию. Формируется многополярный мир», — сказал он.