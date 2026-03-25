Израиль нанес удар по иранскому порту Бендер-Энзели на Каспии, поразив ключевой маршрут поставок между Россией и Ираном, используемый для переброски беспилотников, боеприпасов и других военных товаров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Порт также используется для гражданской торговли, включая пшеницу и нефть, что вызывает опасения, что удар может повлиять на продовольственные и снабженческие цепочки Ирана, а также на его военные операции.

По информации источников WSJ и подтверждённым спутниковым снимкам и видео повреждены:

военно-морская база в Бендер-Энзели;

несколько кораблей и катеров иранского флота;

командный центр;

ремонтная верфь;

инфраструктура порта.

Израильские военные заявили, что в результате удара были поражены десятки целей, связанных с иранскими военно-морскими силами.