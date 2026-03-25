Израиль нанес удар по иранскому порту Бендер-Энзели на Каспии, поразив ключевой маршрут поставок между Россией и Ираном, используемый для переброски беспилотников, боеприпасов и других военных товаров.
Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Порт также используется для гражданской торговли, включая пшеницу и нефть, что вызывает опасения, что удар может повлиять на продовольственные и снабженческие цепочки Ирана, а также на его военные операции.
По информации источников WSJ и подтверждённым спутниковым снимкам и видео повреждены:
военно-морская база в Бендер-Энзели;
несколько кораблей и катеров иранского флота;
командный центр;
ремонтная верфь;
инфраструктура порта.
Израильские военные заявили, что в результате удара были поражены десятки целей, связанных с иранскими военно-морскими силами.