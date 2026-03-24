В январе 2026 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 801,4 миллиона кубометров природного газа на сумму 312,3 миллиона долларов США, сообщает Госкомстат Азербайджана.

По данным комитета, по сравнению с январём 2025 года экспорт в денежном выражении снизился на 145,2 миллиона долларов или 31,7%, а в объёме – на 89,9 миллиона кубометров, или на 10,1%.

В целом за январь 2026 года экспорт природного газа из Азербайджана составил 2,292 миллиарда кубометров на сумму 687,5 миллиона долларов США. Это на 182,6 миллиона долларов или 21% меньше по стоимости и на 46,9 миллиона кубометров или 2% меньше по объёму по сравнению с январём прошлого года.

В то же время в январе 2026 года Азербайджан импортировал 43,5 миллиона кубометров природного газа из 1 страны – Исламской Республики Иран – на сумму 2,9 миллиона долларов США. Для сравнения, в январе 2025 года импортировался газ только из Туркменистана в объёме 42,6 миллиона кубометров на сумму 6,4 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в денежном выражении сократился на 3,5 миллиона долларов или в 2,2 раза, тогда как по объёму увеличился на 894 тысячи кубометров или 2,1% в годовом исчислении.