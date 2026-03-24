Между США и Ираном установлены контакты через посреднические страны, и Иран готов рассмотреть предложения для достижения соглашения.

Об этом CNN сообщили источники в Иране.

«В последние дни между США и Ираном были установлены контакты по инициативе Вашингтона. Однако они не достигли уровня полноценных переговоров. Через различные посреднические страны передавались сообщения для определения возможности заключения соглашения с целью прекращения войны», — говорится в сообщении.

По данным источников, Иран не хочет вести прямые переговоры с США, однако готов выслушать предложения, учитывающие национальные интересы страны.

В сообщении также утверждается, что Тегеран готов предоставить все необходимые гарантии отказа от ядерного оружия, однако настаивает на праве использовать ядерные технологии в мирных целях и требует полной отмены всех санкций.