Филиппины объявили чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за глобальных рисков поставок.

Президент Филиппин Маркос-младший подписал указ, объявляющий чрезвычайное положение в сфере энергетики. Решение связано с угрозами стабильности топливных поставок на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, которая может повлиять на страну как на импортера нефтепродуктов.

Указ предусматривает срочные меры по обеспечению стабильного снабжения энергоресурсами, защите экономики и ускорению перехода на возобновляемые источники энергии.

Создан Комитет по реализации комплексного плана, который будет контролировать поставки топлива, продовольствия, медикаментов, работу общественного транспорта и коммунальных служб, а также обеспечивать экономическую стабильность.