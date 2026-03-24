В 2025 году объем прямых инвестиций Италии в Азербайджан составил 21,956 миллиона долларов США. Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, данный показатель по сравнению с 2024 годом увеличился на 15,1 миллиона долларов, или в 3,2 раза.

Согласно данным, в отчетном году доля инвестиций из Италии в общем объёме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,3%.

В свою очередь, в течение 2025 года Азербайджан инвестировал в экономику Италии 125,1 миллиона долларов, что на 52,7 миллиона долларов, или в 1,7 раза больше по сравнению с показателем предыдущего года.

Удельный вес инвестиций из Азербайджана в Италию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 4,9%.

В 2024 году общий объем прямых инвестиций из Италии в Азербайджан составил 6,8 миллиона долларов, в обратном направлении — 72,4 миллиона долларов.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 миллиарда долларов США. Это на 450,9 миллиона долларов США, или на 6,4%, меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время за отчетный период объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,528 миллиарда долларов США, что на 765,4 миллиона долларов США, или на 43,4%, больше по сравнению с показателем 2024 года.