Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский лидер заявил ему о возможности «использовать достижения» военной кампании против Ирана для заключения соглашения, которое бы фиксировало «выполнение целей войны», передает ТАСС.

«Ранее сегодня я разговаривал с нашим другом, президентом Трампом. Президент Трамп считает, что есть шанс использовать великие достижения Армии обороны Израиля и Вооруженных сил США для выполнения целей войны в рамках соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы», — сказал Нетаньяху в видеообращении.

Премьер-министр Израиля в свете высказываний президента США о возможных переговорах с Тегераном заявил, что его страна пока продолжает наносить удары по Ирану и Ливану.

В видеообращении Нетаньяху сообщил, что Трамп заявил ему о возможности заключения соглашения по Ирану. «Одновременно мы продолжаем наносить удары как по Ирану, так и по Ливану. Мы сокрушаем ракетную и ядерную программу [Ирана] и продолжаем наносить серьезный ущерб «Хезболле». Буквально несколько дней назад мы ликвидировали еще двух ядерщиков, и наша рука все еще простерта. Мы будем защищать наши жизненные интересы в любой ситуации», — сказал он.