Власти Пакистана помогали осуществлять неофициальный обмен сообщениями между правительством Ирана с одной стороны и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером с другой, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Два человека, знакомых с темой, заявили, что высокопоставленные пакистанские чиновники обеспечивали работу тайного канала связи между Тегераном и Уиткоффом и Кушнером», — информирует издание.

Собеседники газеты пояснили, что Пакистан смог стать посредником между Вашингтоном и Тегераном благодаря отсутствию американских баз на своей территории, несмотря на союзнические отношения Исламабада и Вашингтона; также Пакистан избежал иранских ударов после атаки США и Израиля на Иран.

Однако, уточнили источники, дипломатические усилия выражались в передаче сообщений очень предварительного характера.