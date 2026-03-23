Между США и Ираном ведутся контакты по организации встречи на высоком уровне в Исламабаде уже на этой неделе. Об этом сообщает обозреватель Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, в рамках подготовки возможного саммита рассматривается вариант, при котором главным представителем американской стороны станет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник отметил, что Израиль был осведомлён о посреднических усилиях ряда стран по запуску переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном. Однако в Иерусалиме были удивлены заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что контакты уже активно продвигаются и якобы достигнуты договорённости по 15 пунктам.