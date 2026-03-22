Биткоин опустился ниже 69 000 долларов на фоне эскалации конфликта и давления на крипторынки, сообщает Bloomberg.

В воскресенье цена снизилась на 3,3% — до около $68 150, минимума с начала марта. Ether терял почти 5% (до $2050), также подешевели Solana, XRP и Cardano.

С начала войны биткоин снизился примерно на 20%. Давление усиливают рост цен на энергоносители и удорожание майнинга.

Эксперты отмечают, что геополитическая напряжённость и снижение ожиданий по принятию крипторегулирования в США усиливают риски на рынке и ставят под сомнение статус криптовалют как «тихой гавани».