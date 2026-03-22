В России ищут альтернативу иранским киви и рассматривают поставки из Азербайджана.

Помимо Ирана, Россия может закупать этот фрукт у Турции, Китая и Чили, рассказали РИА Новости в «Руспродсоюзе».

Из ближайших регионов теоретически потенциальным поставщиком может стать Азербайджан.

Иран, который поставлял в Россию существенные объемы, с 3 марта запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Мера будет действовать до дальнейшего уведомления.