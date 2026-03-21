Корпус стражей исламской революции сообщил о применении «новой наступательной тактики и более современных систем» на фоне ракетного обстрела американо-британской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

При этом КСИР напрямую не подтвердил атаку, однако через государственные СМИ заявил, что за первые три недели конфликта были выявлены слабые места противника, а война станет «более сложной» для врагов Ирана.

Агентство ISNA опубликовало кадры запуска ракет как иллюстрацию новой волны ударов в рамках операции «Праведное обещание».

На этом фоне, как пишет WSJ, ракетная угроза со стороны Ирана для Европы «перешла из теоретической в реальную».

Отмечается, что база Диего-Гарсия расположена примерно на таком же расстоянии от Ирана, как Лондон и Париж. По словам эксперта по вооружениям Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, «это может быть воспринято как демонстрация, по крайней мере, в некоторых европейских столицах».

Он добавил, что новая угроза усилит давление на европейские страны с целью развития систем противоракетной обороны.