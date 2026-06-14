Саммит стран «Большой семерки» (G7), который стартует 15 июня во Франции, может стать важной площадкой для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

Как сообщает Politico, Киев и европейские союзники рассчитывают убедить президента США Дональда Трампа сохранить внимание к украинскому конфликту и усилить давление на Россию.

По данным издания, Украина сталкивается с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot и риском новых проблем в энергетическом секторе. Вместе с тем Киев отмечает определенные успехи на поле боя. В частности, украинские беспилотники наносят удары по логистическим цепочкам российских войск, а внедрение новых технологий позволило повысить эффективность действий армии.

На саммите украинская сторона намерена поднять вопрос дальнейшей военной поддержки. Среди ключевых запросов — дополнительные средства противовоздушной обороны, а также возможность организации производства ракет-перехватчиков Patriot на территории Украины. Кроме того, Киев обратился к Германии с просьбой предоставить дополнительные ракеты из имеющихся запасов.

Еще одной темой переговоров станет увеличение финансовой помощи. Несмотря на то что Евросоюз уже обеспечил финансирование потребностей Украины на ближайшие месяцы за счет кредитной программы объемом 90 млрд евро, Киев рассчитывает привлечь дополнительные средства для укрепления своих позиций.

Отдельное внимание планируется уделить санкционному давлению на Россию. По информации Politico, Украина и ряд европейских стран выступают за дальнейшее ужесточение ограничительных мер и рассчитывают на более активное участие США в этом процессе. В частности, обсуждается возможность введения дополнительных мер в отношении российского нефтяного экспорта.

Европейские дипломаты считают, что предстоящий саммит G7 позволит странам, поддерживающим Украину, подтвердить готовность продолжать оказывать Киеву военную, финансовую и политическую помощь.