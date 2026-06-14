Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам движения «Хезболла» в районе Дахия на юге Бейрута.

Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

По данным израильской стороны, операция была проведена по указанию Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца в ответ на обстрел израильской территории со стороны Ливана.

В заявлении подчеркивается, что Израиль рассматривает произошедшее как атаку со стороны «Хезболлы» и намерен реагировать на подобные действия.

«Израиль не потерпит обстрелов своей территории», — отметили в канцелярии главы правительства.