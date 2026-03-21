Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к достижению своих целей в Иране и рассматривает возможность сворачивания масштабных военных усилий на Ближнем Востоке.

«Мы очень близки к достижению наших целей и рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий», — заявил он.

Трамп уточнил, что среди ключевых задач операции — «полное уничтожение ракетного потенциала Ирана, пусковых установок и всего, что с ними связано».

Также, по его словам, речь идёт о «разрушении оборонно-промышленной базы Ирана» и «ликвидации их военно-морских и военно-воздушных сил, включая средства противовоздушной обороны».

Президент США подчеркнул, что Вашингтон намерен «не допустить, чтобы Иран даже приблизился к обладанию ядерным потенциалом» и «сохранить готовность быстро и решительно реагировать».

Отдельно он заявил о защите союзников: «обеспечение максимально высокого уровня защиты наших союзников на Ближнем Востоке».

Говоря об Ормузском проливе, Трамп отметил: «Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться другими странами, которые им пользуются — Соединённые Штаты этого не делают».

«Если нас попросят, мы поможем… но в этом не будет необходимости после устранения угрозы со стороны Ирана», — добавил он.

В завершение Трамп назвал текущую операцию «лёгкой военной операцией».