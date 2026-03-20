Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть свои дальнейшие замыслы в отношении Кубы и призвал подождать дальнейшего развития событий на этом направлении, пишет ТАСС.

«Вот увидите. Она будет… Куба видела времена получше», — заявил американский лидер в интервью телеканалу MS Now.

Как подчеркнул ранее постоянный представитель карибской республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман, смещение Мигеля Диас-Канеля с поста президента Кубы и смена политического режима страны ради умиротворения США полностью исключены и не подлежат обсуждению.

«Дружественный захват, смена режима, смещение президента полностью исключены из любого диалога», — сказал он информационному агентству Bloomberg.