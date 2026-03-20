Командующий силами «Кудс» КСИР Исмаил Каани, долгое время не появлявшийся на публике и вокруг которого распространялись сообщения о якобы связях с израильской разведкой и вывозе из страны, прервал молчание и заявил, что так называемая «ось сопротивления» усиливается и действует всё более самостоятельно в операциях против США и Израиля.

По его словам, координация между различными фронтами стала ключевым фактором силы, позволяющим проводить операции без прямого централизованного управления. Каани подчеркнул, что активность союзных группировок уже привела к неожиданным последствиям для противников.

Он также назвал единство исламского мира «кошмаром для глобального высокомерия и сионизма» и заявил, что в ближайшее время следует ожидать новых операций и «еще более серьезных сюрпризов».