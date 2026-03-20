Запасы ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО) США и союзников будут полностью исчерпаны, если война с Ираном затянется еще на месяц.

О последствиях затяжного конфликта предупредил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью телеканалу CNBC.

«Если это продлится еще месяц, то, думаю, у нас почти не останется доступных ракет. И причина довольно простая: если у вас есть дроны — их стоимость очень низкая», — сказал он.

По его словам, запасы ракет и систем ПВО в США, Европе и на Ближнем Востоке практически закончились. Паппергер выразил уверенность в том, что в скорое время концерн столкнется с большим ростом заказов.