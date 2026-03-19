Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил об отказе организации вводить санкции против израильских команд.

Об этом сообщил журналист Роб Харрис в соцсети X.

«Не следует предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений Устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остаётся нерешённым и крайне сложным вопросом в рамках международного публичного права», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.