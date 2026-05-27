61-летний Хилал Исаев, мэр города Пятихатки Днепропетровской области Украины, подвергся атаке вооруженного ножом фермера, пишут украинские СМИ.

Исаева госпитализировали в критическом состоянии. По предварительным данным, он ранен в область грудной клетки. Нападавший скрылся с места происшествия. Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Хилал Исаев родился в селе Ливадирга Лекирского района в Азербайджане, закончил Днепровский государственный аграрно-экономический университет. Он возглавлял частное сельхозпредприятие «Каспий», а в 2015-м был избран депутатом Днепропетровского облсовета от «Батькивщины». В 2019 году Исаев выдвигался в Верховную Раду 9-го созыва от той же партии, однако не был избран.

С 2020 года занимает пост городского головы Пятихаток.