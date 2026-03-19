В течение месяца Рамазан Азербайджан организовал масштабные гуманитарные мероприятия в ряде стран.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По поручению президента Азербайджанское агентство помощи международному развитию (AIDA) провело благотворительные акции, ифтары и раздачу продовольственных пакетов в Сирии, Афганистане, Индонезии, Пакистане, Эфиопии, Гамбии и Гвинее-Бисау.

В частности, ифтары и продовольственная помощь были организованы в пригородах Дамаска. В Афганистане продуктовые наборы получили 150 семей в лагерях беженцев. В Джакарте помощь была передана детям-сиротам в мечети «Истикляль». Ифтары также прошли в центре талассемии в Пакистане, в мечети «Халид ибн Валид» в Аддис-Абебе, а также в Гамбии и Гвинее-Бисау.

Мероприятия проводились в координации с диппредставительствами Азербайджана и были направлены на поддержку малообеспеченных слоев населения главным образом в мусульманских странах и обществах с мусульманским большинством населения.

Инициативы охватили пространство ОИС и Движения неприсоединения, отражая приверженность Азербайджана гуманитарным ценностям и мультикультурализму.