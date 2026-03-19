Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) обстрелял ракетами нефтеперерабатывающие заводы Израиля в Хайфе и Ришон-ле-Ционе, транспортные средства для перевозки топлива, центры военной поддержки и другие объекты.

Отмечается, что на 64-м этапе операции «Правдивое обещание — 4» были использованы 9 многоствольных ракет «Хорремшехр», а также ракеты «Кадр», «Эмад» и «Хейбаршекан».

КСИР сообщает, что Пятая флотилия Военно-морских сил США подверглась обстрелу средне- и дальнобойными жидкотопливными и твердотопливными ракетами.