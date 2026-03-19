20 марта в Баку стартуют международные учебно-тренировочные сборы среди боксёров-мужчин.

Как сообщили в Федерации бокса, помимо азербайджанской команды, на сборах будут тренироваться также сборные Грузии и Румынии.

В сборах, которые будут организованы в Бакинском боксёрском центре, примут участие до 60 спортсменов. Команды будут тренироваться дважды в день и испытают свои силы в поединках. Основное внимание в сборах будет уделено технико-тактической подготовке. Грузинские спортсмены в полном составе присоединятся к тренировкам через день.

Тренировки носят подготовительный характер к международному турниру «Великий шёлковый путь», который пройдёт в Баку 2-7 апреля.