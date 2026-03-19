В Азербайджане формируется единая структура зарплат государственных служащих. Об этом Minval Politika заявил председатель исполнительного комитета Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, комментируя разработанный проект поправок к Закону «О государственной службе» и другим нормативным актам.

Проект предполагает отмену надбавок, выплачиваемых госслужащим, вместо чего появится фиксированная зарплата для всех. Речь идёт об отмене доплат за выслугу лет, за исполнение должностных полномочий, а также о надбавках, формируемых из государственного бюджета и зависящих от должностного оклада. В частности, надбавка за выслугу лет сейчас составляет от 5% до 30% от оклада в зависимости от стажа работы, а надбавка за выполнение должностных полномочий — 15% от месячного оклада для определённых должностей.

В беседе эксперт по правам трудящихся отметил, что меняется учитываемая практика и система оплаты труда. Ранее структура оплаты труда госслужащего состояла из оклада, а также различных надбавок и премий. Надбавки тоже были разными: в том числе за стаж, за государственные полномочия. То есть не каждый мог претендовать на эти надбавки – до сих пор было важно, например, иметь определённый стаж на госслужбе или занимать должность с государственными полномочиями.

«Теперь всё это упраздняется. Начинает применяться единая, то есть фиксированная система оплаты труда. Отмечу, что это широко распространённая в мире форма. Например, возьмём западные страны, такие как США: там устанавливается годовая зарплата — условно, 50 тысяч долларов. Это фиксированная сумма, которая не увеличивается и не уменьшается.

Теперь и у нас, к примеру, будет установлен фиксированный месячный оклад. Такая модель применяется во многих странах Восточной Европы — в Прибалтике и других странах, в Грузии есть похожая система. В целом, она используется и в странах Юго-Восточной Азии. Считается, что это более эффективная система. Почему? Потому что госслужащий точно знает, какой у него доход, который он получит в конце месяца», — сказал эксперт.

Он отметил, что существуют также и противоположные мнения, якобы при такой системе оплаты труда снижается мотивация и стимулы. Однако в любом случае наличие фиксированной зарплаты куда лучше, чем ожидание надбавок. Госслужащий понимает, что он выполняет свои функции в течение месяца и получает за это определённую сумму.

Мамедов подчеркивает, что объединение надбавок в единую зарплату приведёт к её росту. Поэтому следует ожидать повышения заработной платы госслужащих. Кроме того, изменения в закон «О государственной службе» являются инструментом борьбы с коррупцией. Исследования показывают, как при стабильной и относительно высокой фиксированной зарплате уровень коррупционных правонарушений снижается. Вдобавок устраняются случаи неравномерного распределения выплат, когда одному сотруднику платят больше за счёт премий, а другому меньше. Также это позволит государственным финансовым органам заранее предвидеть расходы на зарплаты госслужащих, сказал Мамедов.

Юрист не исключает дальнейшую оптимизацию зарплат в случае принятия поправок: все прежние надбавки и премии будут суммированы, затем в зависимости от категории госоргана и классификации должностей будут определены соответствующие повышения, и в итоге сформируется единая структура зарплаты.