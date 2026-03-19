В некоторых районах Сураханского района будет приостановлена подача электроэнергии.

Информацию об этом распространило ОАО «Азеришыг».

Отмечается, что сегодня на территории Сураханского районного управления энергоснабжения и сбыта (РЭС) будут проводиться ремонтные работы на 6-киловольтной воздушной линии, питающейся от подстанции 35/6 кВ №367, а также на трансформаторных пунктах (ТП).

В связи с этим с 14:00 до 16:30 подача электроэнергии будет ограничена на ряде улиц поселка Новый Сураханы, включая улицы Вахида Халилова, Ами Мамедова и улицы Нижнего поселка.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более стабильным и качественным электроснабжением.