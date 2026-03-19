Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предоставил дополнительное финансирование в объеме 25 млн долларов компании SOCAR Trading.

Банк одобрил дополнительный транш в рамках ранее выданного кредита для SOCAR Trading и подписал соответствующее соглашение.

Стоит отметить, что изначальный проект торгового финансирования объемом 50 млн долларов получил одобрение еще в 2019 году. В результате совокупный размер финансирования, утвержденного ЧБТР в пользу SOCAR Trading, составил 75 млн долларов США.

Данный проект обладает потенциалом для реализации мандата регионального сотрудничества, закрепленного в Среднесрочной стратегии и бизнес-плане ЧБТР на 2019-2022 годы, благодаря наращиванию торговых потоков между Россией и Турцией, а также косвенной поддержке стратегических целей развития путем обеспечения поставок для нового нефтеперерабатывающего предприятия на территории Турции.

Операция предполагает финансирование авансовых платежей SOCAR Trading и экспортное финансирование после отгрузки сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана и России. Средства направляются на поставки для нового нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире, а также на международные рынки каспийской сырой нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

На текущий момент совокупный портфель по Азербайджану (одобренный Советом директоров) составляет 430,794 млн евро, подписанные соглашения — 368,537 млн евро, а объем выплаченных средств — 608,035 млн евро.