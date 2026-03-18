Министр экономики Микаил Джаббаров провёл встречу с исполнительным вице-президентом компании Powerchina Resources Ltd Хэ Шию.

Отмечено, что приверженность Азербайджана диверсификации экономики, инновациям и трансформации создаёт благоприятную бизнес-среду для инвесторов. В этом контексте существуют широкие возможности для реализации совместных проектов в стране с участием инновационно ориентированных инвестиций из Китая.

В рамках встречи также обсуждены ход реализации и дальнейшие шаги проекта солнечной электростанции в Гаджигабульском районе, реализуемого совместно с SOCAR Green.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможностях участия в потенциальных инвестиционных проектах в энергетическом секторе, в частности в сфере возобновляемой энергетики.