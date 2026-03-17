Агентство продовольственной безопасности обнаружило силденафил в партии энергетических напитков с торговой маркой DBL Drink Diblong (дата производства и истечения срока годности 20.07.2025 — 20.07.2027) предприятия Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, сообщает агентство.

Силденафил предназначен для пероральной терапии эректильной дисфункции. Товар был импортирован предпринимателем Сарханом Аббасовым. В результате указанная партия продукции была уничтожена. Затем введены ограничения на импорт в страну данной продукции, произведенной этим производителем.