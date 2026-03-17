WhatsApp начал тестирование гостевых чатов для пользователей без учетной записи.

Как сообщает WABetaInfo, после нескольких месяцев тестирования на Android функция стала доступна части бета-тестеров на iOS и в веб-версии. Новый режим позволяет начать защищенную переписку по ссылке, однако пока работает с заметными ограничениями: без групповых чатов, звонков, вложений и с автоматическим истечением срока действия после 10 дней неактивности.

Часть пользователей iOS TestFlight и веб-беты WhatsApp получила доступ к гостевым чатам. Эта функция впервые появилась у Android-бета-тестеров в августе прошлого года. Ее назначение строго прикладное: пользователь WhatsApp может начать разговор с человеком, у которого нет учетной записи в сервисе.

Механика функции построена вокруг ссылки-приглашения. Пользователь создает такую ссылку в разделе Invite a friend и отправляет ее через SMS или другие приложения. После открытия ссылки запускается защищенная сессия чата через WhatsApp Web. Таким образом, вход в разговор для гостя начинается не с регистрации, а с перехода по приглашению.

Далее включается криптографическая часть схемы. Когда собеседник продолжает работу как гость, WhatsApp Web генерирует уникальный идентификатор. Этот идентификатор используется для создания ключа шифрования. Поэтому гостевые чаты защищены сквозным шифрованием. Сам WhatsApp не видит содержимое сообщений, а доступ к переписке есть только у участников разговора.

После отправки ссылки беседу не может начать владелец аккаунта WhatsApp. Инициировать чат должен именно гость. Для этого ему нужно открыть ссылку, принять условия WhatsApp, ввести свое имя и самостоятельно запустить диалог. При этом действует важное ограничение доступа: любой, кто получит код приглашения, сможет присоединиться к чату.

После начала разговора интерфейс помечает такого собеседника как незарегистрированного участника. К его имени добавляется метка Guest. Одновременно отображается предупреждение Not registered with WhatsApp. При этом гость может создать учетную запись. Вероятно, это и является главной целью функции, поскольку WhatsApp остается менее популярным на таких рынках, как США, несмотря на широкое использование в других странах.

На текущем этапе функция поддерживает лишь базовый обмен сообщениями. Гостевые чаты не работают с групповыми беседами, голосовыми сообщениями, вложениями, стикерами, GIF-файлами, а также с голосовыми и видеозвонками. Кроме того, после 10 дней бездействия гостевой чат автоматически прекращает действовать. Сейчас функция доступна ограниченному числу бета-тестеров на iOS, Android и в веб-версии. При этом сроков более широкого развертывания этой функции пока нет.