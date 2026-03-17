В январе–феврале Азербайджан экспортировал более 4,38 млрд кубометров природного газа на сумму свыше $1,28 млрд.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Объем экспорта природного газа составил 4 млрд 380 млн 705,94 тыс. кубометров.

Стоимость экспортированного газа за отчетный период достигла $1 млрд 285 млн 413,26 тыс.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта вырос на 4,6%, тогда как его стоимость снизилась на 17,1%.

В структуре общего экспорта Азербайджана доля природного газа составила 35,07%.