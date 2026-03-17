Две новые станции скорой неотложной помощи открылись в Азербайджане. Как сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), новые филиалы начали работу в посёлках Гобу (Гарадагский район) и Сарай (Сумгайыт).

Отмечается, что открытие станций позволит повысить доступность медицинской помощи и сократить время реагирования на вызовы. С начала марта начала работу станция в Гобу №1 отделения Станции скорой и неотложной медицинской помощи Гарадагского района. Ранее из-за отсутствия станции жители сталкивались с трудностями с оперативным получением медицинской помощи. Новая станция обеспечила доступ к экстренной помощи как для жителей посёлка Гобу, так и близлежащих территорий. Сама станция состоит из трёх комнат и обслуживается одной медицинской бригадой. За ней закреплён один автомобиль скорой помощи.

Еще одна новая станция начала работу в посёлке Сарай города Сумгайыт. Здесь круглосуточно в сменном режиме функционирует также одна бригада. Она будет обслуживать не только жителей посёлка Сарай, но и близлежащего посёлка Джейранбатан. Отметим, что станция действует при Центре семейного здоровья в поселке Сарай. Таким образом, общее число станций скорой помощи в Гарадагском районе и Сумгайыте достигло шести.