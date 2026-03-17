Пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана Абдул Матин Кани заявил, что Пакистан вскоре получит «сокрушительный ответ» после авиаудара по центру лечения наркозависимости в Кабуле.

«Исходя из решения руководства, в ближайшем будущем Пакистану будет дан сокрушительный ответ», — приводит его слова телеканал TOLOnews в своем Telegram-канале.

МВД Афганистана сообщило, что число погибших в результате удара Пакистана по Кабулу возросло до 408, не менее 265 человек пострадали.

Пресс-секретарь Исламского Эмирата Афганистана Забихулла Муджахид решительно осудил то, что он назвал нарушением суверенитета Афганистана. Он подчеркнул, что нанесение удара по медицинскому учреждению, где лечились уязвимые пациенты, представляет собой явное пренебрежение гуманитарными ценностями и международно признанными правилами, защищающими медицинские учреждения.

Исполняющий обязанности постоянного представителя Афганистана при ООН Насир Ахмад Фаик призвал ООН к проведению прозрачного и независимого расследования удара Пакистана по центру реабилитации наркозависимых в Кабуле.