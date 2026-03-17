Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг сообщения западных СМИ о якобы ведущихся переговорах со спецпредставителем Белого дома Стивом Уиткоффом.

По его словам, последний контакт с Уиткоффом состоялся до того, как США приняли решение нанести новый военный удар по Ирану.

«Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его “работодатель” принял решение покончить с дипломатией, нанеся очередной незаконный военный удар по Ирану. Любые утверждения об обратном, по всей видимости, направлены исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность», — написал Арагчи.

Министр подчеркнул, что сообщения о продолжающихся контактах не соответствуют действительности.