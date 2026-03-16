Азербайджан приостановил экспорт яиц с начала текущего года, направив всю продукцию на удовлетворение внутреннего спроса.

Об этом заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Азербайджана Мурвет Гасанлы, передает Report.

По его словам, приостановка экспорта носит временный характер, так как уже подписаны новые экспортные контракты с США, и поставки яиц в эту страну планируется начать с мая.

«Исполнение контрактов со странами Персидского залива, в свою очередь, должно начаться с апреля. Надеемся, что к тому времени конфликт на Ближнем Востоке будет урегулирован», — сказал Гасанлы.

Гасанлы напомнил, что в прошлом году Азербайджан экспортировал более 100 млн яиц и получил около $11 млн дохода.