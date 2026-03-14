Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым для судоходства, однако ограничения действуют для танкеров и судов стран, которые, по его словам, участвуют в нападениях на Иран.

По его словам, проход закрыт для американских и израильских судов и танкеров, а для остальных государств пролив остаётся открытым.

Арагчи отметил, что через Ормузский пролив продолжают проходить многие суда и танкеры, однако часть из них предпочитает не использовать маршрут из-за соображений безопасности. По его словам, это связано не с действиями Ирана, а с общей ситуацией в регионе.