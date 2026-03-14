Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранскому острову Харк было «необходимым, смелым и крайне эффективным».

По его словам, атака на Харк — ключевой центр нефтегазовой экономики Ирана — может ускорить завершение войны.

Грэм отметил, что редко бывает так, когда в ходе войны противник имеет одну стратегическую цель, удар по которой способен существенно изменить ход конфликта.

Он подчеркнул, что если Иран потеряет контроль над своей нефтяной инфраструктурой на острове Харк или возможность её эксплуатации, экономика страны будет фактически уничтожена.

«Тот, кто контролирует остров Харк, контролирует судьбу этой войны», — заявил сенатор.