Китайская народная республика (КНР), Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей.

Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от этого искусственного ограничения, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив перестал представлять угрозу со стороны страны, которая была полностью обезглавлена», — написал Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что США будут бомбить береговую линию залива и продолжать сбивать иранские корабли и катера.

Кроме того, он анонсировал сделать Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».