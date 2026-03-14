Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом со связью между отцом и сыном, заявив, что он не является самым любимым ребенком главы Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью радио France Inter.

Он отметил, что он разного возраста с президентом Соединенных Штатов.

«Возможно, поэтому он воспринимает наши отношения как отношения отца и сына», — сказал Зеленский.

По словам политика, Трамп может видеть в нем «нелюбимого сына».