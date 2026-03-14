Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал из Турции одежду на сумму $9,466 млн.

Как сообщает Ассамблея экспортеров Турции, это на 26,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В феврале Турция экспортировала в Азербайджан одежду на сумму $6,286 млн, что на 61,4% больше по сравнению с годом ранее.

За два месяца общая стоимость экспорта одежды из Турции по сравнению с прошлым годом снизилась на 3,5% и составила $2,667 млрд. В феврале этот показатель упал на 1,9%, до $1,328 млрд.

Наибольший объем импорта одежды из Турции осуществили Германия — на $423 млн (на 12,2% меньше по сравнению с годом ранее), Нидерланды — на сумму $284 млн (-5,5%) и Испания — на $257 млн (+5,8%).