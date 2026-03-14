Ближайший советник Трампа призвал США «объявить о победе и уйти» из Ирана, пишет Financial Times.

Заявления Дэвида Сакса, главы департамента Белого дома по развитию ИИ и криптоэнтузиаста, стали первым публичным сигналом недовольства войной со стороны высокопоставленных чиновников администрации и свидетельствуют об антивоенных настроениях в коалиции MAGA.

«Сейчас самое время объявить о победе и уйти», — заявил Дэвид Сакс в подкасте All-In, который он ведет вместе с коллегами.

По его словам, такой шаг «явно соответствует ожиданиям рынков».