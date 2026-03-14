Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%.

Как передают российские СМИ, об этом сообщает «Газпром».

«Отбор газа из европейских подземных хранилищ продолжается, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 12 марта. Уровень запасов достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%», — сказано в сообщении.

Весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля, отметили в компании. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.