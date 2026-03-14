В рамках XIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная дискуссия под названием «Глобальное сотрудничество в сфере жилья: перспективы для WUF13».

Исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах сказала, что основной темой WUF13 станет обеспечение жильём для безопасных и устойчивых городов и сообществ.

«Министры, представители местных и региональных органов власти, академических кругов и гражданского общества соберутся в Баку, чтобы обсудить проблемы, существующий опыт и пути решения вопросов, связанных с жильём и развитием городов», — сказала она.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев отметил, что сегодня во многих регионах мира наблюдается социальное неравенство, а проблемы, связанные с градостроительством, остаются актуальными для многих стран.

Бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл затронула важные вопросы расселения и обеспечения жильём, которые формируют уверенность в будущем. Она отметила, что необходимо проводить работу по обеспечению населения жильём.