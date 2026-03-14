Проходит третий день XIII Глобального Бакинского форума на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».

Сегодня пройдут дискуссии на следующие темы: «Глобальное сотрудничество в области жилья: перспективы для WUF13», «Цифровое будущее: ИИ, управление и этика инноваций», «В поиске перезагрузки международной системы», а также сессия «Молодежь говорит, мы слушаем».

Кроме того, программой предусмотрена специальная сессия с участием спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса.