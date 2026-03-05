Жёсткое выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности после последних событий стало чётким сигналом: Баку готов дать решительный и соразмерный ответ на любую угрозу.

Из слов Победоносного Верховного главнокомандующего ясно: ни одна провокация против Азербайджана не останется без ответа. Государство будет действовать жёстко и последовательно, защищая свои интересы и безопасность граждан.

Именно такая твёрдая и принципиальная позиция уже однажды изменила ход истории — благодаря ей Азербайджан одержал победу над Арменией и восстановил свою территориальную целостность.

Показательно, что сразу после выступления президента тон заявлений официальных структур Ирана заметно изменился. Всё это выглядит как явный сигнал отступления.

Более того, по имеющейся у Minval Politika информации, иранские военные силы, размещённые на границе с Азербайджаном, начали отход. Часть подразделений отводится от линии границы, а оставшиеся укрываются в бункерах.

Такое поведение трудно трактовать иначе: в Тегеране понимают, что ответ Азербайджана на совершённый террор может быть жёстким и неизбежным.

И, судя по всему, ждать этого ответа долго не придётся.