Режим мулл знает, что основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) связывает главным образом воздушное сообщение. Поэтому, выводя из строя аэропорт, они пытаются полностью прервать связь между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской АР. Надо сказать, что этот метод активно применяла Армения в 1990-е годы. Теперь Иран, по сути, использует тот же пример.

Азербайджан традиционно придерживался взвешенной и предсказуемой внешней политики, демонстрируя уважение и добрососедское отношения даже в самые сложные моменты. Баку неоднократно заявлял, что не представит свою территорию как платформу для внешней агрессии и не представляет угрозы ни Ирану, ни какой-либо другой стране. Политика Баку всегда строилась на принципах честности, открытости и ответственности перед соседями, в отличие от практики клерикального режима в Тегеране, который неоднократно демонстрировал двойные стандарты и политическое лицемерие.

Нанесение удара беспилотниками по территории Нахчывана, по гражданскому и стратегическому объекту — аэропорту, которым пользуются мирные жители, — это не что иное, как вопиющее проявление неблагодарности и цинизма со стороны Ирана. И тут неуместно говорить о том, что данный инцидент – случайность, либо ошибка. Это акт прямого давления и террора, направленный на беззащитное гражданское население.

Выбор цели, когда мишенью становится зона мирной жизни, гражданская инфраструктура, ясно показывает, что речь идет о трусливой провокации и агрессии. Когда, как говорится, нечем крыть, когда дипломатия не приносит нужного результата, режим аятолл прибегает к ударам с воздуха по беззащитным объектам. Инцидент с дронами по Нахчывану демонстрирует слабость Ирана, полное моральное банкротство иранской политической системы.

Если в Иране кучка мракобесов может вершить судьбы внутри страны, привыкнув к удобному режиму говорить со своим народом как с послушными рабами, и требуя покорности от собственных граждан, то это еще не повод терять связь с реальностью относительно внешнеполитических настроек.

Жестокость – прямой признак трусости. На протяжении многих лет Азербайджан сохранял верность принципу добрососедства, а взамен получил удар по гражданской инфраструктуре. Со стороны Тегерана такой ответ можно расценивать как открытое политическое хамство. В то время как в Иране занимаются политическими провокациями, и рыщут в поисках врагов, соседний Азербайджан, презирающий практику двойных стандартов, действовал открыто и честно.

После гибели верховного лидера Ирана президент Азербайджана Ильхам Алиев немедленно выразил соболезнования и посетил посольство Ирана в Баку. Кроме того, планировалась гуманитарная помощь. Но Азербайджан, следующий принципам добрососедства и гуманизма, проявляющий уважение и готовность поддержать соседей, несмотря на всю недружелюбную риторику, вдруг получает такой гнусный «привет» из Тегерана.

Иранский режим еще раз доказал, что не способен вынести честную конкуренцию, проводить открытую политику и самое главное — страшно боится прямого диалога.

Пришедший в упадок режим ретроградов, который позволяет себе такие выпады в отношении соседей, демонстрирует полное отсутствие совести, чести, а также минимальной ответственности. Маскируя свою трусливую подлость пол «силу», Иран только еще больше обнажает свои страхи.

Но мы напомним, чему учит история: те, кто нападал на Азербайджан, всегда сожалели о содеянном. Ну а Тегеран, похоже, решил проверить эту аксиому на себе. В Тегеране жестоко ошибаются, если наивно полагают, что Азербайджан просто проглотит этот вызов. Каждая агрессия имеет последствия, и за трусость придется платить.

Что касается удара по Нахчывану, то это сигнал всему миру: режим муллократии – моральный и политический импотент, не способный вести честную дипломатию, и не осознающий понятие порядочного соседства. Своим ничтожным запугиванием и агрессией относительно гражданского населения Иран только сокращает и без того низкие шансы на адекватное восприятие своей политики со стороны цивилизованного мира. Хотя Ирану до цивилизации, как до Луны…

Ирану следовало бы подготовиться — расхлебывать последствия своих трусливых действий. В конце концов, это не просто удар дронами, а удар по человеческой совести. И каждый такой шаг только подтверждает, кто в регионе слаб и труслив, а кто – силен, предсказуем и принципиален.

Азербайджан давно доказал, что он был, есть и будет надежным партнером, верным союзником и добрым соседом, на которого всегда можно опереться. Баку подтверждает: уважение и стабильность в отношениях — это не пустые слова, а реальные действия. А что режим мракобесов может дать? Весь мир видит сущность Ирана. Сила государства измеряется способностью защищать свой народ и вести честную внешнюю политику, а не умением запускать дроны по мирным территориям соседей.