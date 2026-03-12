Нижняя палата парламента Казахстана ратифицировала соглашение о стратегическом партнёрстве с Азербайджаном и Узбекистаном по производству и передаче «зелёной» энергии.

Проект предусматривает передачу электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан по подводному кабелю по дну Каспийского моря с последующим экспортом в Европу.

Подготовку технико-экономического обоснования профинансируют Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Консультантом выбрана итальянская компания CESI.